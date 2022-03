COVID-19 : vers l'inexorable décrue ?

Si l'organisation mondiale de la santé appelle toujours à la prudence, la pandémie a poursuivi sa décrue cette semaine avec 1,47 millions de cas de contaminations par jour dans le monde. Des contaminations divisées donc par deux depuis le pic de fin janvier établi à 3, 37 millions de cas quotidiens.

La situation s'améliore nettement dans toutes les régions : -45 % au Moyen-Orient, -40 % dans la zone Amérique latine/Caraïbes, -34 % en Afrique -23 % dans la zone Etats-Unis/Canada et -22 % en Europe.

Seule zone d’ombre au tableau, l'Asie et l’Océanie avec respectivement 25 % et 72 % de contaminations en plus par rapport à la semaine précédente.

Concernant les décès à l’échelle mondiale, la décrue demeure d’actualité avec 7.596 morts par jour, soit -19 %.

Indicateur important, le nombre des cas diagnostiqués ne reflète qu'une fraction du nombre réel des contaminations et les comparaisons entre pays sont à prendre avec précaution, les politiques de tests différant fortement d'un pays à l'autre.