Pfizer s'apprête à fournir des pilules contre la Covid-19 à l'Afrique

L'Afrique va recevoir des pilules contre le coronavirus suite à un accord signé jeudi entre les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (CDC) et la société pharmaceutique Pfizer.

Les pilules anti-Covid du nom de Paxlovid sont destinées à être utilisées peu après l'apparition des symptômes chez les personnes présentant un risque élevé de maladie grave. Paxlovid a une efficacité de près de 90% dans la prévention de l'hospitalisation par rapport à Placedo chez les adultes à risque de maladie grave.

Selon le directeur du CDC Afrique, John Nkengasong, les documents relatifs à l'accord entre les Centres africains de contrôle des maladies et Pfizer sont maintenant entre les mains du bureau juridique de l'Union africaine, après quoi une annonce officielle sera faite.

Selon les chiffres d'AllAfrica, au 11 mars 2022, les cas confirmés de Covid-19 dans 55 pays africains s'élevaient à 11 297 714, tandis que plus de 256 741 258 vaccins ont été administrés sur le continent.

Les décès signalés en Afrique ont atteint 250 551 et 10 417 806 personnes se sont rétablies. L'Afrique du Sud compte le plus grand nombre de cas signalés (3 690 291) et 99 681 personnes sont décédées.