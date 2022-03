Tanzanie : des touristes ukrainiens coincés sur l'île de Zanzibar

Dans cet hôtel sur l'île de Zanzibar en Tanzanie, ces touristes ukrainiens sont dans l'impossibilité de rentrer dans leur pays, qui a fermé jeudi son espace aérien aux vols civils, invoquant un haut risque pour la sécurité. Ils seraient selon l'archipel près d'un millier disséminé dans plusieurs hôtels de l'île.

Mes enfants et mes parents sont en Ukraine. Je suis avec mon mari et je veux rentrer chez moi. Mes enfants et mon mari veulent protéger notre pays.

Des plans sont à l'étude pour évacuer les touristes vers des pays comme la Pologne, mais en attendant leur retour, ils vivre grâce à la générosité des gérants d'hôtels de Zanzibar. Certains d'entre eux, sont nourris, logés gratuitement avant leur prochaine évacuation vers leur pays.

Nous avons décidé de les aider. Comme personnellement, j'ai accueilli 14 Ukrainiens qui sont dans le besoin. Je leur offre un hébergement gratuit, des repas gratuits et je ne leur ai jamais demandé un seul centime pour leurs dépenses" souligne Calvin Kasori, directeur d'hôtel.

Célèbre pour ses eaux turquoises, ses plages de sable blanc et ses plantations d'épices, Zanzibar dépend fortement du tourisme et accueillait environ un demi-million de visiteurs par an avant la pandémie de Covid-19. Cet archipel au large des côtes de l'Afrique de l'Est qui fait aujourd'hui partie de la Tanzanie.