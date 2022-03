Mauritanie : Amir Abdou rejoint les Mourabitounes

Une semaine après avoir quitté son poste d'entraîneur des Comores, Amir Abdou a remplacé Didier Gomes Da Rosa à la tête de la Mauritanie.

Après avoir annoncé son départ du poste de sélectionneur des Comores qu’il occupait depuis 2014, Amir Abdou a officiellement été nommé sélectionneur de la Mauritanie, a annoncé la Fédération mauritanienne mercredi soir, à l’issue de son comité exécutif.

"Suite aux concertations et échanges avec les plus hautes autorités de l’État, représentées par le Ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, le Comité Exécutif de la FFRIM a pris les mesures de restructuration suivantes : Mettre fin aux fonctions du sélectionneur national, M. Didier Gomes Da Rosa et l’ensemble de son staff technique ; Nomination de M. Amir Abdou en qualité de sélectionneur national et d’un nouvel encadrement technique pour les équipes nationales A et locale de Mauritanie", indique un communiqué.

Nommé en novembre dernier, le Français Didier Gomes Da Rosa paie son zéro pointé à la CAN qui faisait suite à l’échec au premier tour de la Coupe Arabe. Comme pressenti, c’est donc Amir Abdou, qui a permis aux Comores de franchir de nombreux paliers ces dernières années avec notamment une qualification historique pour la CAN et un parcours jusqu’en 8e de finale, qui lui succède. Outre ses qualités, le technicien de 49 ans a bénéficié de ses connexions locales puisqu’il occupait depuis novembre 2020 le poste d’entraîneur du FC Nouadhibou en Mauritanie.

Sa première mission sera de qualifier les Mourabitounes pour le Championnat d'Afrique des nation et la CAN 2023. Il devra parvenir à inverser l’impression de déclin laissée par la sélection mauritanienne ces derniers mois après avoir participé aux deux premières CAN de son histoire.