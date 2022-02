Zanzibar : la technologie EDE pour détecter la Covid-19 sans contact

Les touristes de plusieurs destinations sont de retour à Zanzibar après une dure période liée à la Covid19. Une action rendue possible par le gouvernement local qui vient de mettre sur pied la technologie EDE, une méthode de scanner qui permet de détecter dans le corps les résidus de Covid 19, une première en Afrique.

Cette technologie non invasive EDE a permis lors des essais de tester près de 20.000 personnes pour 93% des résultats fiables, bien avant le lancement à l’aéroport international de Zanzibar.

EDE qui veut Exponential D examination utilise les rayons électro magnétiques qui proviennent de l’être humain, et dans ses rayons électro magnétiques ils captent chaque signe de changement qui tire vers la Covid 19. C’est de cette façon que la personne est scannée soit positive soit négative. C’est une technologie effective car on a déjà fait plusieurs études et plusieurs tests, plus 20.000 personnes ont déjà été testé par cette nouvelle technologie et nous avons comparé ces résultats avec les PCR, et c’est fiable à 93% .

Un soulagement pour les voyageurs qui peuvent désormais se passer des tests PCR et se faire scanner voir même 2h avant leur vol.

Même si le gouvernement local reconnait que Zanzibar n’a plus connu de cas positif depuis janvier 2022, pour une reprise du cour normal de la vie, la prudence reste de mise. Car l’objectif demeure de faciliter le transit aérien, faire revivre le tourisme dans un espace sain loin de la Covid19.

Cette technologie va être déployée dans d’autres pays africains dans les jours à venir.