Les attentes de la RDC à l’issue du Sommet UE-UA

Fin du sommet Union Européenne-Union Africaine à Bruxelles. Aux termes de la rencontre de deux jours, à laquelle ont participé quelque 70 dirigeants européens et africains une déclaration commune a été adoptée, soulignant entre autres, que le défi le plus immédiat est de "garantir un accès juste et équitable aux vaccins" contre la covid-19.

L'Union Européenne et l'Union africaine ont jeté les bases d'un "partenariat rénové" avec une aide pour produire des vaccins anti-Covid en Afrique et une stratégie d'investissements de 150 milliards d'euros. À cet égard, l'UE s'est engagée à faire don d'au moins 450 millions de doses d'ici à la mi-2022, et à aider le continent à développer sa capacité à produire ses propres vaccins, l'objectif étant que, d'ici à 2040, l'Afrique fabrique 60 % des médicaments qu'elle consomme.

"L'intelligence collective européenne et africaine, ensemble, peut accomplir beaucoup de choses", a résumé le président du Conseil européen, Charles Michel.

Au micro d’Africanews, Jean-Michel Sama Lukonde, le Premier ministre de la République démocratique du Congo revient sur les attentes de son pays à l’issue du sommet.

«Bien sûr, les questions principales, c'était la paix, la sécurité, le financement des projets, non seulement au niveau des infrastructures, mais surtout de l'entrepreneuriat des jeunes, parce que ici, il était vraiment question des jeunes, de la femme, de la jeune fille, mais plus pour finir de ce soutien qu'il faut avoir par rapport à la couverture vaccinale, notamment avec la possibilité d'avoir de production de vaccins comme ça l'est aujourd'hui dans certains pays africains, en République démocratique du Congo, en l'étendant à d'autres maladies comme la malaria, la tuberculose. Et voilà ce que nous attendions et nous pensons que nous sommes dans la bonne direction, surtout dans les relations bilatérales, régionales et finalement entre l'Union africaine et l'Union européenne.» a déclaré Jean-Michel Sama Lukonde.