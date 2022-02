BioNTech va envoyer des laboratoires mobiles en Afrique

L'entreprise allemande BioNTech, qui a développé avec Pfizer le premier vaccin à ARNm contre le coronavirus, a dévoilé mercredi des unités mobiles de production de vaccins logées dans des conteneurs d'expédition, visant à amener la fabrication en Afrique.

"La question était de savoir si nous pouvions rendre le processus suffisamment compact pour tenir dans un conteneur", a déclaré à l'AFP Ugur Sahin, PDG et cofondateur de BioNTech.

Le fabricant de vaccins vise à commencer à établir la "première installation de fabrication dans l'Union africaine" à "la mi-2022", a indiqué le groupe dans un communiqué.

La société a indiqué qu'elle prévoyait d'expédier les "BioNTainers" au Rwanda, au Sénégal ou dans les deux pays.

Le président rwandais Paul Kagame et son homologue sénégalais Macky Sall ont assisté à l'annonce faite sur le site de production d'ARNm de BioNTech à Marburg, en Allemagne, aux côtés du président ghanéen Nana Akufo-Addo et du chef de l'Organisation mondiale de la santé Tedros Adhanom Ghebreyesus.

L'Afrique est le continent le moins vacciné de la planète. Plus d'un an après l'administration des premiers vaccins contre le coronavirus et deux ans après le début de la pandémie, un peu moins de 12 % des Africains ont été entièrement vaccinés. Au début du mois, la société de biotechnologie sud-africaine Biologics a annoncé qu'elle avait produit le premier vaccin contre le coronavirus du continent basé sur la technologie ARNm, en utilisant le code génétique accessible au public utilisé par Moderna, le rival de BioNTech.

Sahin a déclaré que BioNTech, qui a vendu des dizaines de millions de vaccins développés en collaboration avec le géant pharmaceutique américain Pfizer, avait pour objectif "d'installer des sites de production pour notre technologie ARNm sur chaque continent". L'Afrique du Sud pourrait "_potentiellemen_t" rejoindre la liste des bénéficiaires des laboratoires mobiles, a déclaré BioNTech.

Les 12 conteneurs qui composent le laboratoire sont divisés en deux modules - l'un pour la production de l'ARNm et l'autre pour le sérum du vaccin - avant que les partenaires locaux ne prennent en charge le remplissage des flacons. La fabrication du vaccin implique quelque 50 000 étapes qui doivent être suivies méticuleusement. Mais les conteneurs surmontent ce défi en ayant "le processus pré-validé" avant d'être installés, a expliqué M. Sahin.

L'ouverture d'une nouvelle usine répondant aux normes élevées d'aujourd'hui prend généralement trois ans. Il faudra 12 mois avant que les premières doses produites par les laboratoires de conteneurs soient disponibles, a déclaré M. Sahin. Les conteneurs pourraient également être utilisés pour produire des vaccins contre le paludisme basés sur la technologie de l'ARNm, si celle-ci est autorisée après les essais cliniques qui devraient commencer cette année.

Les employés de BioNTech s'occuperont des conteneurs dans un premier temps, tout en formant des employés locaux "pour prendre en charge le site à moyen ou long terme", selon le communiqué. La technologie du vaccin sera partagée sans que les brevets qui la sous-tendent soient levés, comme l'ont demandé un certain nombre de pays et d'ONG.

"L_es brevets ne sont pas la clé. Lorsque nous installerons la technologies et la remettrons à un partenaire, il obtiendra également la licence pour l'exploiter_", a déclaré M. Sahin, ajoutant que BioNTech garantirait une "utilisation responsable".