Somaliland ; visite du chef de la diplomatie à Taïwan

Le Somaliland poursuit la quête de sa reconnaissance. Le chef de la diplomatie de ce pays autoproclamé situé dans le nord-est de la Somalie qui conteste toujours souveraineté, s’est rendu à Taiwan, dont l’indépendance est aussi contestée par Pékin.

La visite des responsables du Somaliland passe donc mal en Chine et en Somalie. Alors qu'Hargeisa tente de renforcer ses relations diplomatiques.

" En tant que nation souveraine, le droit du Somaliland à s'engager dans des relations étrangères pacifiques et amicales avec toutes les autres nations est inscrit dans le droit international et toute mesure coercitive ou menaçante visant à refuser une telle collaboration entre partenaires internationaux représente non seulement un affront aux principes, protocoles et normes sur lesquels repose l'ordre international, mais ne contribue guère à promouvoir la paix et la sécurité de la région et du monde requis.", a déclaré Essa Kayd Mohamoud, ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale du Somaliland.

C’est en 1991 que le Somaliland a décidé de s’affranchir de la tutelle de Mogadiscio, mais il n’est pas toujours reconnu par la communauté internationale.