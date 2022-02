Maroc : mesures strictes après la réouverture de l'espace aérien

À l’aéroport international Mohamed V de Casablanca, depuis quelques heures, c’est l’effervescence. Après plus de deux mois de fermeture à cause du Covid-19, le Maroc a rouvert son espace aérien ce lundi 7 février.

Mais comme on peut le constater sur ces images, cette réouverture s'accompagne de mesures restrictives strictes.

Les voyageurs doivent être vaccinés.

Et à leur arrivée, ils sont soumis à un test antigénique et des tests PCR "aléatoires" seront effectués sur des groupes de passagers.

Pour ceux qui quittent le territoire marocain, en plus du pass vaccinal, il leur faut présenter à l’embarquement le résultat d’un test PCR négatif.

Au-delà de ces mesures, cette ouverture de l’espace aérien après une longue période de fermeture est un véritable soulagement pour les passagers. Mais c’est surtout une bonne nouvelle pour les professionnels du tourisme, un secteur vital pour l’économie, et qui a été mis à rude épreuve avec la crise sanitaire. Les pertes, sur deux ans, s'élèvent à 20 millions de voyageurs et 90 milliards de dirhams (plus de 8 milliards de dollars) de revenus en devises.

Pour redresser le secteur du tourisme, le gouvernement a notamment des partenariats avec des voyagistes internationaux et des compagnies aériennes, ainsi qu’une campagne de publicité internationale pour promouvoir le Maroc.

Il a également lancé un plan d’urgence de deux milliards de dirhams (environ 190 millions de dollars) pour le secteur.