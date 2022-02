Pierre-Emerick Aubemayang "heureux" de rejoindre la Liga

Il portera le dossard 25 au FC Barcelone. Pierre Emerick Aubemayang a été présenté officiellement ce jeudi. L’attaquant gabonais s’est dit heureux d’évoluer désormais dans le championnat de ses rêves.

"J'ai toujours eu le rêve de jouer en Liga et je pense que c'est une opportunité incroyable pour moi. Depuis l'enfance, c'est un rêve. C'est donc la chance de ma vie. ", a déclaré l’attaquant gabonais.

La page Arsenal tournée, Pierre Emerick Aubemayang règle ses comptes avec son désormais ex-coach, Mikel Arteta.

‘’ C'était seulement avec lui et il a pris la décision. Je ne peux pas en dire plus, il n'était pas content et c'est tout. Je ne peux pas en dire plus parce que ça s'est passé comme ça. Il n'était pas très heureux, je suis resté très calme et c'est tout.", a expliqué l’attaquant barcelonais.

Le Gabonais pourrait faire ses débuts avec son club ce week-end. Le FC Barcelone affrontera l’Athletico Madrid.