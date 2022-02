Kenya : le vaccin antipaludique sur les rails

Au Kenya, le nombre de décès dus au paludisme régresse. Pour cause, dans l’ouest de ce pays ou la maladie, est endémique, plus de 100 000 enfants ont été immunisés contre cette pathologie qui tue chaque année, 260 000 enfants sur le continent. Grace à un programme lancé au Kenya, au Ghana et au Malawi depuis 2019.

"Depuis que nous avons commencé à administrer le vaccin contre le paludisme en 2019, en septembre, nous avons constaté une réduction des cas de paludisme, et même les enfants qui en sont atteints, ne développent pas de formes graves et le nombre de décès dus au paludisme a également diminué.", a déclaré Elsa Swerua, une infirmière kényane.

Des familles comme celles de Lucky Akinnyi qui ont opté pour ce vaccin apprécient ses bienfaits.

"L'argent que nous utilisions pour emmener les enfants à l'hôpital sert maintenant à leur acheter de la nourriture. Il est aussi utilisé pour l’achat de leur lait. Les enfants sont maintenant heureux et nous sommes tous heureux ici à la maison.", explique cette mère de trois enfants.

Changement confirmé aussi par les spécialistes kényans de la maladie. Selon le programme-pilote lancé en 2019 dans le pays, le vaccin pourrait "réduire l'occurrence du paludisme pour les jeunes enfants des zones à risque de près de 40 %".

"Si vous réduisez cela de 40 %, vous pouvez voir l'impact que cela aura. Tout d'abord dans les familles, elles n'auront pas à dépenser de l'argent pour se rendre dans les établissements de santé, elles n'auront pas à dépenser de l'argent pour acheter des médicaments, elles n'auront pas à dépenser de l'argent pour assister aux funérailles et faire face aux décédés malheureusement et aussi sur les systèmes de soins de santé le nombre d'enfants atteignant l'hôpital est réduit..", a déclaré le docteur Simon Kariuki, responsable du paludisme au centre de recherche sur la santé de Kisumu, au Kenya.

En octobre 2021, l’utilisation généralisée du vaccin antipaludique a été approuvée pour les enfants en Afrique subsaharienne et dans d'autres régions à risque.