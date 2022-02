Guinée Bissau : les forces de sécurité déjouent un coup d'État

Ce que l'on pense être une tentative de coup d'État en Guinée Bissau a échoué.

Après avoir échappé mardi à un coup de force des militaires, le président Umaro Sissoco Embalo a déclaré aux journalistes que la situation était sous contrôle qualifiant cette tentative d'"attaque ratée contre la démocratie".

"Lors de l'avant-première du Conseil des ministres, je n'aurais jamais pu imaginer que le président de la République, le commandant suprême des forces armées, le Premier ministre et tous les autres membres du gouvernement (étaient) surpris par des tirs d'artillerie lourde, de mitrailleuses et d'AK-47. La fusillade a duré cinq heures afin de secourir le commandant suprême." a déclaréUmaro Sissoco Embalo, président de la Guinée-Bissau.

Mardi, des assaillants armés ont attaqué le palais du gouvernement de Guinée-Bissau pendant plusieurs heures alors que le président et le premier ministre se trouvaient à l'intérieur.

Les auteurs de l'attaque n'ont pas été immédiatement identifiés, mais le président a déclaré qu'elle était liée aux décisions qu'il avait prises "notamment pour lutter contre le trafic de drogue et la corruption".

"Il y a des morts, mais je ne sais pas, parce que le président a été entre le feu et le fer pendant cinq heures, et je ne pouvais pas imaginer combien, mais il y a des morts, il y a beaucoup de morts, c'est vrai, d'un côté et de l'autre." a préciséUmaro Sissoco Embalo, président de la Guinée-Bissau.

La Guinée Bissau a connu quatre coup d’état militaire depuis que le pays a obtenu son indépendance du Portugal en 1974.

Le dernier putsch date de 2012.

En 2014, le pays a promis de revenir à un gouvernement constitutionnel, mais il a connu peu de stabilité depuis lors et les forces armées jouissent d'une influence considérable.