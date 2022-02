Mali : l'ambassadeur français expulsé pour avoir critiqué la junte

L’ambassadeur français au Mali n’a plus que 48 heures pour quitter le pays.

C’est en raison des propos hostiles qu’il tenu à l’égard du pouvoir en place que Joel Meyer, diplomate en poste à Bamako la capitale, a été sommé de partir.

Abdoulaye Diop, ministre des affaires étrangères du Mali a expliqué les raisons d’une telle décision, après avoir lu le communiqué à la télévision malienne : "L'ambassadeur de France Joël Meyer n'a pas été déclaré persona non grata, mais le gouvernement du Mali a souhaité qu'il quitte le territoire dans les 72 heures pour des raisons liées aux déclarations scandaleuses qui ont été faites à l'encontre des autor ités de transition, que nous avons jugées inacceptables et que nous avons rejetées. [...]\_Ces propos remettent en cause à la fois la légalité et la légitimité de l'autorité auprès de laquelle l'ambassadeur de France est accrédité. Cela crée une situation très difficile car on ne peut pas être accrédité auprès d'autorités que l'on ne reconnaît pas soi-même."_

Le gouvernement malien a également condamné les propos tenus par le ministre des affaires étrangères français Jean-Yves Le Drain et la ministre de la Défense française Florence Parly qui ont accusé le pouvoir en place d’être "illégitime" et de d’intensifier les provocations à l’égard du pays.

Toutefois, le Mali "réitère sa disponibilité à maintenir le dialogue avec tous ses partenaires internationaux, y compris la France, dans le respect mutuel et sur la base du principe de non-ingérence".

"Cette différence que nous avons avec la France n'affecte pas les ressortissants français qui sont parmi nous. Elle n'affecte pas non plus les entreprises françaises qui peuvent continuer à faire leurs affaires ici. Les Français restent les bienvenus au Mali. » a ajouté le ministre des Affaires étrangères malien.

L'ambassadeur français, Joel Meyer, a été nommé à Bamako en octobre 2018.

Cette annonce risque d’accentuer les tensions entre les deux pays, déjà accrues depuis les coups d’état d’août 2020 et mai 2021.

À la fin de l'année, la France et ses alliés européens ont été alarmés par la décision de la junte d'engager des mercenaires du groupe paramilitaire russe Wagner.

Aux côtés des forces maliennes dans la lutte contre le djihadisme, la France a indiqué qu’il serait intenable pour elle de combattre aux côtés des mercenaires russes qui n’ont pas de compte à rendre.