La Zambie et l'Afrique du Sud renforcent leurs relations bilatérales

Le président zambien Hakainde Hichilema a répondu présent à l’invitation de son homologue sud-africain, Cyril Ramaphosa.

Arrivé en Afrique du Sud ce mercredi, le chef d’état zambien a fait le voyage pour aborder les questions commerciales, de paix et de sécurité d’importance mutuelle pour les deux pays.

C’est au cours d’une réception privée, que les deux dirigeants se sont engagés à se tenir informer des opportunités d’investissements dans chaque pays. Ils ont également identifié la nécessité d’encourager les entreprises à investir dans des domaines qui présentent un intérêt mutuel pour le développement régional.

A savoir la valorisation des minéraux et la fabrication locale ainsi que l’agriculture.

Toutefois le président zambien s’est vu reprocher ses nombreux déplacements par l’opposition zambienne. Il s’agit là de son neuvième voyage à l’étranger depuis son entrée en fonction en août 2021.

La rencontre privée entre les présidents Hichilema et Ramaphosa, ayant été décrite comme une visite de courtoisie, elle a rapidement suscité de vives réactions de la part du parti socialiste zambien notamment, qui a reproché à Hakainde Hichilema de trop voyager et d’augmenter les dépenses de l’état, ce que lui-même reprochait à l’ancien président du pays Edgar Lungu.

Pour le président zambien qui a répondu aux critiques par plusieurs déclarations publiées sur son compte Facebook, l’objectif de cette visite était bel et bien de renforcer les relations bilatérales de la Zambie et de l’Afrique du Sud, mais aussi, et surtout, de renforcer l’économie zambienne, de créer de l’emploi et d'améliorer les moyens de subsistance.