Covid-19 : le ministre algérien de la Santé exhorte à la vaccination

Le ministre algérien de la Santé a exhorté mardi la population à se faire vacciner pour éviter l'effondrement du système hospitalier alors que le pays est confronté à une recrudescence de cas de Covid-19.

L'Algérie lutte à la fois contre les variants Delta et Omicron, très contagieuse, qui représente désormais 60 % des infections. Lundi, les autorités sanitaires ont signalé un record quotidien de 2 215 cas et 13 décès.

"Je vous invite à vous faire vacciner et à briser la chaîne des infections qui risquent de mettre à genoux nos établissements de santé", a déclaré le ministre de la Santé, Abderahmane Benbouzid. "Pour l'instant, le personnel des hôpitaux se débrouille. La question est de savoir combien de temps ils pourront tenir le coup."

Si le variant Omicron est moins susceptible de provoquer des maladies graves, il se propage encore plus facilement que les autres souches de coronavirus et est déjà devenu dominant dans de nombreux pays. Il infecte également plus facilement les personnes vaccinées ou ayant été infectées par des versions antérieures du virus.

Taux de vaccination

Le taux de vaccination en Algérie est encore faible. Moins d'un quart de la population a reçu ne serait-ce qu'une seule dose de vaccin, malgré la solide campagne de vaccination menée par le gouvernement dans les médias publics et sur les réseaux sociaux, qui comprend des posts pro-vaccins d'acteurs, chanteurs, athlètes et influenceurs algériens célèbres.

L'Algérie dispose d'un stock de vaccins qui peut largement assurer la couverture des besoins de vaccination pendant deux ans. Globalement, seuls 13% des 45 millions d'habitants de l'Algérie ont été vaccinés, a indiqué la ministre. Parmi les adultes éligibles, 29% ont reçu deux doses.

En décembre, l'Algérie a commencé à exiger un passe vaccinal pour entrer dans de nombreux lieux publics, dans le but de surmonter l'hésitation vaccinale qui a laissé des millions de vaccins inutilisés.

Ce passe est également requis pour toute personne entrant ou sortant d'Algérie, ainsi que pour entrer dans les installations sportives, les cinémas, les théâtres, les musées, les mairies et d'autres sites comme les hammams - des bains populaires dans la région.

Les chiffres officiels montrent que l'Algérie a connu 6 508 décès liés à la Covid-19 depuis le début de la pandémie, mais même les membres du comité scientifique du gouvernement admettent que le chiffre réel est beaucoup plus élevé. Par crainte d'être accusés d'avoir contracté le virus, certains Algériens gardent leur infection secrète, ce qui met les autres en danger.