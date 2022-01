CAN 2021 : la Gambie se prépare pour son premier match

Après leur entraînement mardi soir au stade de Limbe au Cameroun, les footballeurs gambiens terminent de se préparer à affronter la Mauritanie. La Gambie qui participe pour la première fois à la Coupe d'Afrique des Nations, espère remporter son premier match de la compétition, avec Musa Barrow, l'attaquant de Bologne et ancien du Reading FC, comme joueur vedette.

Membres du Groupe F, la Tunisie et le Mali se feront face en début d'après-midi à 14 h au stade de Limbe. Les Aigles de Carthage étant bien déterminés a remporter leur second titre de champion de la coupe. Ils laisseront ensuite place à la Mauritanie et la Gambie pour terminer cette première journée de compétition du groupe à 17 h.