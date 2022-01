CAN 2021 : Carlos Quieroz justifie sa tactique pour l'Égypte

Après la défaite 1 à 0 de l'Egypte face au Nigeria mardi, les réactions continuent. Pour ce match d'ouverture du groupe D de la Coupe d'Afrique des Nations, Mohamed Salah s'est montré isolé, tandis que les Super Eagles dominaient le jeu. Pour l'Egypte, sept fois championne d'Afrique, c'est une nouvelle désillusion.

"C'est une équipe respectée, entraînée par l'un des meilleurs entraîneurs du monde, et avec l'un des meilleurs joueurs du monde dans cette équipe, on ne peut pas dire que ce soit une équipe faible", commente Augustine Owen Eguavoen, le sélectionneur nigérian.

"C'est une équipe très forte, nous travaillons très dur jour après jour, tactiquement et physiquement, ce qui a donné aux joueurs beaucoup de confiance."

Pour cette entrée dans la compétition, l'Egypte a changé sa tactique, avec Mohamed Salah en avant-centre et Mostafa Mohamed sur le côté droit.

"Pendant quelques minutes en première mi-temps, l'objectif était d'endommager le plan de match du Nigeria parce que tout le monde s'attend à Mohamed Salah sur le côté droit et nous avons bien commencé", justifie Carlos Queiroz, le sélectionneur de l'équipe d'Egypte.

"Au début, ça a marché. Mostafa Mohamed a donné une bonne réponse et nous avons commencé à contrôler le jeu. Mais, tout d'un coup, le Nigeria s'est amélioré et ils ont commencé à contrôler le jeu et la tactique n'a pas fonctionné comme on l'espérait."

À l'issue de cette première journée de compétition pour le Groupe D, le but nigérian signé Kelechi place l'équipe en haut du classement avec trois points. La Guinée-Bissau et le Soudan sont pour l'instant à égalité avec un point, ayant fait match nul lors de leur rencontre. Seule l'Egypte n'a aucun point, et se situe en bas du classement provisoire.