Afrique du Sud : une enquête en cours sur les causes de l'incendie

En Afrique du Sud, l'origine de l'incendie qui a ravagé le Parlement dans la ville du Cap est toujours inconnue, cependant une personne a été arrêtée et est en train d'être interrogée, selon le président Cyril Ramaphosa qui s'est rendu sur les lieux.

Aucune victime n'a été signalée. Cet incendie est intervenu au lendemain des funérailles de Desmond Tutu, dont les cendres ont été inhumées à la cathédrale Saint-Georges lors d'une célébration familiale privée.

C'est une nouvelle dévastatrice, c'est un événement terrible et dévastateur. Surtout après avoir donné à l'Archevêque ce que j'appellerais le meilleur des adieux hier. Hier, c'était un jour de célébration, un jour couronné par l'envoi de notre archevêque bien-aimé et se réveiller avec la nouvelle dévastatrice de l'incendie de l'Assemblée ou du Parlement est un terrible revers pour ce que nous avons vécu hier souligne-t-il.

Le feu a démarré vers 05 h 00 affectant le plus ancien bâtiment achevé en 1884, et s'est répandue aux salles recouvertes de bois précieux et où siégeaient auparavant les parlementaires. Le feu s'est ensuite propagé dans les parties les plus récentes aujourd'hui en service.

Nous sommes toujours en train d'examiner ce qui a causé l'incendie et le feu ayant commencé dans l'ancienne Assemblée, comment il s'est ensuite déplacé vers l'Assemblée nationale - quelque chose qui sera encore enquêté. Je crois que quelqu'un est détenu en ce moment et est interrogé. Mais nous devons aller beaucoup plus loin.

Le Cap est depuis 1910 le siège du Parlement composé de l'Assemblée nationale et d'une chambre haute nommée Conseil national des provinces, alors que le gouvernement est installé à Pretoria. En avril, un feu sur la montagne de la Table surplombant la cité côtière s'était propagé et avait détruit des trésors de la bibliothèque de la prestigieuse Cape Town University en contrebas.