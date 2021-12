Coronavirus : l'OMS inquiète face aux variants delta et omicron

France, Danemark, Grande-Bretagne, Portugal, Etats-Unis et l’Australie, de nombreux pays à travers le monde ont enregistré mercredi, une augmentation inédite de cas de contamination au coronavirus, en raison de l’ampleur prise par le variant omicron.

Aussi, l’organisation mondiale de la santé a-t-elle mise en garde contre la double menace que représentent les variants Delta et Omicron sur le front de la lutte contre le coronavirus. Menace qui, avertit l’OMS, entraîneront des pics d’hospitalisation et de décès.

"À l'heure actuelle, Delta et Omicron sont deux menaces jumelles qui font grimper les cas à un nombre record, ce qui, une fois encore, entraîne des pics d'hospitalisations et de décès.’’, explique Tedros Ghebreyesus, directeur général de l’OMS.

Et d’ajouter : ‘’ alors qu'il y a eu 1,8 million de décès enregistrés en 2020, il y en a eu 3,5 millions en 2021 et nous savons que le nombre réel est beaucoup plus élevé."

Face à la nouvelle donne, des Etats jouent la carte de la vaccination entre troisièmes et quatrièmes doses selon les cas. Le Sénégal par exemple table déjà sur la troisième dose tout en examinant la possibilité de faire passer les enfants par la case piqûre. Mercredi, le pays a enregistré 156 nouvelles infections alors qu’il est sous le coup de sa 4e vague de la pandémie.