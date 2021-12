L'industrie du vin en Afrique du Sud [Business Africa]

Au cœur de Johannesburg, un vignoble se démarque comme étant le seul établissement vinicole de la ville.

Gerakaris Family Wines transporte des raisins de la région viticole d'Afrique du Sud et les transforme sur place pour produire ses cinq variétés de vins.Kath Gerakaris en est la fondatrice.

"Je suis retourné à l'université parce que je travaillais dans un bureau, et cela ne me plaisait pas. J'ai étudié la viticulture pendant un an en Nouvelle-Zélande, où je suis née. Je suis ensuite venue en Afrique du Sud pour faire des vendanges à Stellenbosche, c'était une expérience magnifique. J'ai épousé mon mari, qui travaille ici. Nous vivons à Johannesburg avec nos deux enfants. Quand ils ont commencé à aller à l'école, nous faisions un tonneau dans le garage et on faisait venir des raisins du Cap. Alors, je me suis dit : pourquoi ne pas apporter plus de raisins et faire plus de vin ?"

L'entreprise familiale produit 9 000 bouteilles de vin par an. Néanmoins, avec la crise sanitaire de la Covid-19, la production a stagné. "Nous faisons tout ici. De la fermentation à la mise en bouteille, en passant par l'étiquetage, le cirage et la certification. L'ensemble du processus se fait ici", précise Kath Gerakaris.

Avec les fêtes de fin d'année qui approchent, elle soutient qu'ils sont complets quatre jours par semaine. Cependant, il en faut beaucoup plus pour voir une forte reprise de l'industrie du vin en Afrique du Sud.