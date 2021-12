Du "made in Sénégal" dans les assiettes [Business Africa]

Ce n’est pas l’exercice le plus difficile pour Leslie. Pour se ravitailler en produits alimentaires, il suffit à cette jeune étudiante camerounaise d’un petit tour dans ce supermarché de Dakar.

Son rayon préféré, celui des produits locaux. "Mieux vaut se concentrer sur les produits locaux. Là, on sait que côté qualité et prix, c’est OK". C’est qu’ont compris les grandes enseignes qui parient désormais sur le "made in Sénégal".

Dans les magasins Auchan, on compte plus de 4 130 références de produits locaux. C’est 60% des ventes, fruit d’un partenariat gagnant-gagnant avec plus de 600 producteurs. "Ca offre un circuit de distribution à ces partenaires. Avant, le marché n’arrivait pas absorber toute cette production", avance Pape Samba Diouf, chargé de communication d'Auchan Sénégal.

Mais pour booster le secteur, il faut bien plus que de l’argent.

« On ne peut parler de consommer local sans pour autant parler de stratégie réelle pour que le Sénégalais puisse avoir accès aux produits à tout moment et à un prix raisonnable. Quand on parle du consommer local, les Sénégalais en veulent. Malheureusement, le prix n’est pas assez compétitif par rapport aux autres produits importés. Nous n’avons pas d’industrie d’emballage et il existe encore des freins à la production. Tous ces aspects rendent parfois les produits inaccessibles", explique Awa Kaba, co-fondatrice et directrice générale de Soreetul, première plateforme de distribution de produits agricoles transformés par les femmes au Sénégal.

Un constat qui illustre les difficultés du secteur en dépit des subventions de l’Etat. Des financements visiblement insuffisants pour rendre plus attractifs les produits made in Sénégal.