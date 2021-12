Covid-19 : l'Afrique s'unit contre "l'apartheid sanitaire"

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a dénoncé jeudi à Abidjan toute forme d'apartheid sanitaire dans la lutte contre la pandémie de Covid-19, en particulier son variant Omicron initialement détecté par son pays qui est depuis en partie isolé du reste du monde.

"_Bien que nous respections le droit de chaque pays à prendre des mesures pour protéger sa population, la coopération mondiale et durable dont nous avons besoin pour venir à bout de la pandémie nécessite que nous soyons guidés par la science. __L'Afrique du Sud est "fermement opposée à toute forme d'apartheid sanitaire dans la lutte contre la pandémie _a dit Cyril Ramaphosa à l'issue d'une rencontre avec son homologue ivoirien Alassane Ouattara.

Le président Ramaphosa a affirmé être avec son homologue ivoirien préoccupé que l'Afrique et le reste du monde en développement continue à se battre (contre la pandémie) en ayant un accès limité aux vaccins si nécessaires pour sauver des vies.

"regrettable, injuste et contraire à la science" l'interdiction de voyager en Afrique du Sud et en Afrique australe imposée par un grand nombre de pays, les appelant à revoir d'urgence leur position et une gifle à l'expertise et l'excellence africaines puisque ce sont nos propres scientifiques qui ont les premiers détecté le variant Omicron.

Cyril Ramaphosa a tenu à remercier Alassane Ouattara d'avoir fait preuve de solidarité en permettant que dans ces circonstances, sa visite d'Etat en Côte d'Ivoire - la première d'un président sud-africain depuis l'établissement de relations diplomatiques entre les deux pays en 1992 - puisse se tenir.