Ethiopie : don de sang et de nourriture pour les soldats

En Ethiopie, les femmes se mobilisent pour soutenir les forces de défense nationale. À Addis-Abeba, différents stands de collecte de nourriture pour l'armée ont été mis en place. L'occasion pour les femmes de préparer des plats et de fournir d'autres denrées alimentaires pour les soldats engagés dans le conflit Tigréen.

"Cet événement a été organisé pour montrer le soutien des femmes à nos forces de défense en leur fournissant des produits alimentaires", explique Mekdim Mekuria, l'organisatrice de l'événement. "Les femmes seraient prêtes à aller jusqu'au champ de bataille pour aider les soldats de la Force de défense nationale."

En plus de la collecte de nourriture, des stands de don du sang pour les femmes sont également installés dans la capitale. Ce sang devrait servir à soigner les soldats blessés pendant le conflit.

"Je donne mon sang aux soldats blessés", raconte Medena Assefa, présente pour le don de sang. "Je veux qu'il serve à ceux qui ont versé leur sang au combat. Je le jure devant Dieu, je suis ravie de donner mon sang."

Cette initiative prend place alors que des représentants étrangers essaient de parvenir à un cessez-le-feu et a la mise en place de pourparlers entre les troupes Tigréennes et l'armée.

"Au total, plus de 25 000 euros de denrées alimentaires et non alimentaires ont été fournis aux forces de défense nationale éthiopiennes qui luttent pour nous", détaille Birhanu Abera, le chef du Parti de la prospérité dans la capitale.

Jeudi, le ministre des Affaires étrangères a annoncé que le gouvernement a approuvé l'entrée de camions d'aide dans le Tigré. Des vols humanitaires à destination de zones contrôlées par les forces Tigréennes ont également été autorisés.