NBA : Embiid absent, Giannis déroule

Le Nigérian Giannis Antetokounmpo a remis Milwaukee sur la voie du succès en marquant 31 points et en prenant 16 rebonds lors de la victoire des Bucks chez les Philadelphia 76ers (118-109) mardi en NBA.

Les champions en titre, qui restaient sur deux revers de rang, reprennent un peu de couleurs au lendemain de leur visite à la Maison Blanche à l'invitation du président américain Joe Biden, mais leur bilan reste négatif (six défaites en 11 matches). "Cela fait toujours du bien d'avoir une victoire", a déclaré Giannis Antetokounmpo. "J'essayais juste d'être compétitif et de faire tout ce qu'il fallait pour obtenir une victoire. C'est ce que mon équipe veut que je fasse, c'est ce que mon équipe a besoin que je fasse."

Selon le coach des Bucks, Mike Budenholzer, Giannis Antetokounmpo a porté son jeu à un autre niveau. "Ce soir, il avait la rage de vaincre", a-t-il déclaré au sujet du joueur d'origine nigériane."Il a fait quelques jeux qui sont spéciaux. Il peut faire des choses uniques, et il l'a fait plusieurs fois ce soir. Il y avait juste ce désir supplémentaire, cette vitesse de compétition supplémentaire dont il avait besoin, dont nous avions besoin."

Les Sixers, eux, marquent le pas et concèdent leur deuxième défaite d'affilée, à domicile qui plus est, après avoir cédé la veille face aux New York Knicks. Handicapée par l'absence de plusieurs joueurs - Tobias Harris et Danny Green malades, le CamerounaisJoel Embiid positif à la Covid-19 et placé à l'isolement lundi -, l'équipe de Doc Rivers abandonne du coup la place de leader de la Conférence Est dont elle n'est plus que 4e.