COP26 : Madagascar tire la sonnette d'alarme sur le changement climatique

À quelques jours de la fin de la COP26, la ministre malgache de l'Environnement est en Écosse pour avertir sur les dangers du réchauffement climatique.

Une sécheresse pluriannuelle a desséché les terres agricoles de la partie méridionale de l'île de l'océan Indien, connue pour sa riche biodiversité, et aucune issue à la crise n'est en vue.

Plus de 1,3 million de personnes souffrent gravement de la faim et des dizaines de milliers sont confrontées à des conditions de famine qui, selon les Nations unies, sont dues au réchauffement de la planète. En désespoir de cause, beaucoup mangent des criquets, des feuilles sauvages et des cactus qui servent normalement de nourriture au bétail, selon le Programme alimentaire mondial.

"La situation est critique", a déclaré le ministre de l'Environnement Baomiavotse Vahinala Raharinirina.

Mais en cette année où les catastrophes amplifiées par le changement climatique ont touché tous les continents de la planète, elle souhaite que les nations réunies pour les négociations climatiques de l'ONU prennent conscience que ce n'est qu'un début.

"Nous faisons appel à la solidarité climatique", a-t-elle déclaré, appelant les nations à agir pour stopper la marche des calamités à travers le monde.

"La désertification, les îles sous l'eau -- une grande partie des terres dans le sud vont disparaître mais les villes ici dans l'hémisphère nord aussi".

"Nous devons prendre des décisions et agir pour éviter que ce type de situation ne se produise dans d'autres pays".

Des enfants qui dépérissent

Dans la vaste pointe sud de Madagascar, la pire sécheresse depuis des décennies a transformé les champs en champs de poussière désolés. Certains villages ont été abandonnés.

La semaine dernière, les Nations unies ont déclaré que près de 30 000 personnes étaient désormais officiellement touchées par la famine dans le pays, et que plus de 1,3 million d'autres étaient considérées comme étant en situation de crise de sécurité alimentaire ou d'urgence.

Un demi-million d'enfants souffrent de malnutrition aiguë, dont 110 000 de malnutrition aiguë sévère. Les responsables ont décrit des scènes "déchirantes" d'enfants en train de dépérir.Et la situation pourrait empirer. La "saison maigre" vient à peine de commencer et les gens doivent encore attendre six mois avant la prochaine récolte. Si elle a lieu.

Les prévisions météorologiques ne laissent guère d'espoir. Selon Raharinirina, seuls 450 millimètres de pluie sont attendus pour toute l'année, soit l'équivalent d'un mois.

Empathie, pas pitié

La sécheresse mordante aggrave également les menaces qui pèsent sur la biodiversité unique de Madagascar, notamment les lémuriens et le baobab, a-t-elle dit, alors que les gens quittent leurs maisons pour s'installer dans d'autres régions.

"Nous sommes peut-être la seule génération capable de sauver cette partie unique du monde, que nous devons léguer aux générations futures", a-t-elle déclaré.

Elle espère que la communauté internationale fera preuve de "solidarité climatique pour aider Madagascar à préserver ce qui reste, à reboiser, à restaurer ce qui est endommagé".

La réunion de la COP26 à Glasgow a été secouée par des tensions liées aux retards dans les promesses de financement des pays riches, historiquement responsables des gaz à effet de serre à l'origine du changement climatique, en faveur des pays en développement à faibles émissions. Mais Mme Raharinirina a déclaré que la conférence avait permis de donner aux voix d'une nation comme Madagascar une plateforme qu'elles n'auraient peut-être pas eue autrement.

"Nous croyons toujours en la capacité du monde à se rassembler et à prendre collectivement des décisions intelligentes", a-t-elle déclaré. Et elle est catégorique : l'empathie pour le climat ne signifie pas la pitié.

"C'est la façon dont je peux accéder à des leviers pour changer les choses afin que d'autres puissent se projeter dans l'avenir."