Algérie : une plaque dédiée au fondateur de l'ENI placée à Alger

Une plaque dédiée à Enrico Mattei a été placée à l'entrée d'un jardin à Alger, qui portera à partir d'aujourd'hui le nom du fondateur de l'ENI, la société italienne d'hydrocarbures.

La plaque a été dévoilée par le président italien Sergio Mattarella au deuxième jour d'une visite officielle en Algérie destinée à renforcer les relations politiques et économiques entre les deux pays historiquement liés.

Dans le développement et l'extraction de gaz naturel, l'Algérie et l'Italie maintiennent des échanges économiques à des niveaux importants. L'Italie est le premier client de l'Algérie et l’Algérie est le deuxième fournisseur de gaz naturel en Italie, après la Russie. Plus du tiers du gaz algérien est envoyé en Italie, à travers le gazoduc Transmed, opéré par le groupe public algérien Sonatrach et la firme italienne Eni. Passant sur le territoire tunisien, il a une capacité allant jusqu'à 32 millions de mètres cubes par an.

Pour Alger, les relations avec les pays de la rive nord de la Méditerranée pourraient contrebalancer L'évolutions de conflit dans la région du Maghreb.

Avec cette première visite d’État d' un président italien en Algérie depuis dix-huit ans, entre les deux pays, la consolidation de la relation bilatérale semble être sur la bonne voie. La première conférence intergouvernementale italo-algérienne, est prévue en 2022.