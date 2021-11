RDC : les contrôles renforcés à Bukavu après l'attaque de rebelles

Les habitants de Bukavu sont encore sous le choc quelques jours après l'attaque de groupe rebelles qui ont pris pour cible des commissariats de police. Plus d'une trentaine d'assaillants ont été arrêtés et trois soldats des forces armées ont été tués.

Si les rebelles sont entrés, c'est parce que la sécurité de la ville n'est pas totalement assurée. Si la ville était sécurisée, ils n'allaient pas la contrôler de cette manière, ils ont circulé dans toute la ville sans être inquiétés, même dans la banlieue. On n'a aucune sécurité ici explique un riverain

Devant l'inquiétude des habitants, le gouverneur de la province du Sud-Kivu, rassure, des patrouilles de militaires ont été renforcées sur les trois principaux axes en périphérie de la ville, notamment vers Walungu, Kavumu et Nyangezi. De plus, l'armée procédé à des contrôles renforcés de véhicules et d'identité, aux entrées de la ville.

Nous devons contrôler tout le monde qui entre et qui sort parce que vous savez, nous avons été surpris hier par ces groupes armés. Alors, ils sont entrés dans la ville et nous devons prendre toutes les dispositions nécessaires, nous devons mettre toutes les batteries en marche pour que cela n'arrive plus, souligne le Major Dieudonne Kasereka.

Divers groupes armés sévissent dans la province du Sud-Kivu, mais sa capitale Bukavu, n'avait pas connu une telle attaque en pleine ville depuis des années.