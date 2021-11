Afrique du Sud : l'ANC en perte de confiance suite aux municipales

Les résultats nationaux annoncé jeudi ont vu l'ANC perdre un soutien massif dans les grandes villes. Le parti de Nelson Mandela passe pour la première fois en dessous des 50%.

Le Congrès national africain et ses histoires de corruption et d'incurie ne semble plus inspirer confiance. Les années de mauvaise gestion ont laissé diverses services publics à l'abandon.

"_Il y a tellement de corruption et 27 ans après, ils utilisent toujours l'apartheid comme excuse. Ce n'est pas le cas. J'espère que c'est un appel au réveil pour qu'ils mettent de l'ordre chez eux" a précisé _Ivan Govender, propriétaire du restaurant.

Pour Thobile Khumalo, employé de quincaillerie, "je pense que les gens ont encore un faible pour l'ANC, ils nous ont amenés là où nous sommes maintenant. Donc s'ils peuvent réparer leurs erreurs, la corruption, il pourrait encore encore gagner... Ou n'importe qui dans l'ANC d'ailleurs."

L'ANC a remporté 46 % des suffrages au niveau national, contre 54 % lors des dernières élections municipales, il y a cinq ans.

C'est 15 dernières années, la popularité de l'ANC a fortement diminué. Le chômage, a atteint le taux record de 34,4%.