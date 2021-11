L'Ethiopie commémore l'anniversaire du lancement du conflit au Tigré

« L’Ethiopie ne s’effondra pas » , a déclaré le Premier ministre Abiy Ahmed après que les rebelles ont annoncé que la capitale Abbis Abeba pourrait tomber dans les prochaines semaines.

S'exprimant lors d’une veillée commémorant le premier anniversaire du lancement de l’offensive gouvernementale dans la région du Tigré, le Premier ministre éthiopien a ordonné une réponse à ce qu'il appelle une attaque "traîtresse" contre les camps de l'armée fédérale.

" Nous n'oublierons pas leur acte. Nous allons lutter, combattre et les gagner (batailles, ndlr). L'Éthiopie, notre pays, gagnera." a rappelé Adanech Abebe, maire d'Addis-Abeba.

Mercredi, le Premier ministre Abiy Ahmed a exhorté les citoyens à soutenir l'effort de guerre et a accusé les rebelles de vouloir transformer l'Éthiopie en Libye et en Syrie, alors que des habitants inquiets de la capitale ont exprimé leur soutien aux mesures du gouvernement : "Éthiopiens, ce que nous devons comprendre, c'est que l'Éthiopie a toujours été mise à l'épreuve au fil des ans, lorsque de nombreuses forces de l'intérieur et de l'extérieur la testaient pour la diviser, la détruire et l'appauvrir."

Mardi, l'Éthiopie a déclaré l'état d'urgence dans tout le pays. Ce qui permet notamment aux autorités de procéder à la conscription de "tout citoyen en âge d'être militaire et possédant des armes"

Le Premier ministre Abiy Ahmed a ordonné aux habitants d'Addis-Abeba de se préparer à défendre leurs quartiers et a appelé tous les citoyens à s'unir contre les forces tigréennes :

"Tant que l'Éthiopie ne sera pas libre et pacifique, c'est le moment où chaque citoyen doit dire : "Je suis un soldat éthiopien", pour condamner ce plan malveillant, tout en se tenant aux côtés des forces de défense nationale éthiopiennes pour humilier l'ennemi." a-t'il déclaré.

Le Front populaire de libération du Tigré (TPLF), qui combat le gouvernement du Premier ministre Abiy Ahmed depuis un an, a revendiqué d'importants gains territoriaux ces derniers jours, avec son allié l'Armée de libération de l'Oromo (OLA).