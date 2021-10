Maroc : "passe sanitaire" obligatoire dans les lieux publics

Le Maroc a lancé jeudi un pass vaccinal anti-Covid, le premier dans un pays du Maghreb.

Le nouveau laissez-passer est nécessaire pour entrer dans les bâtiments de l’administration publique, hammams, gymnases, restaurants et hôtels, mais aussi les magasins et les salles de sport.

Ce dernier est également exigé pour accéder aux administrations publiques, semi-publiques et privées et aux sites touristiques. Enfin, le pass est de rigueur pour quitter le Maroc ou pour se déplacer entre les préfectures et les provinces.

Aussi, les retardataires ont afflué dans le plus grand vaccinodrome de l'agglomération de Rabat-Salé pour leurs injections, non sans une certaine confusion, afin de pouvoir se procurer le précieux sésame.

"Bien sûr, je ne suis pas contre la vaccination, je n’ai tout simplement pas eu le temps de le faire, je comptais me faire vacciner dans les prochains jours, mais les centres de vaccination sont pris d assaut. \_Je vais devoir attendre entre 20 jours et un mois pour pouvoir le faire. Cette décision est surprenante pour nous, c’est ce qui cause le surpeuplement dans les centres de vaccination._ " a précisé Mohammed, marocain non vacciné.

le Maroc en pleine relance économique veut protéger sa population de la pandémie Mercredi, le pays a suspendu jusqu’à nouvel ordre tous les vols à destination et en provenance du Royaume-Uni, de l’Allemagne et des Pays-Bas.