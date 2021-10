RDC : que retenir de la campagne anti-corruption lancée en 2020 ?

L'inspecteur principal des finances en RDC, Jules Alingete Key, tente de promouvoir une nouvelle image de son pays présenté à tort ou à raison comme l'un des plus corrompu au monde.

Une campagne anti-corruption lancée en 2020 a permis aux caisses de l'Etat de récupérer des centaines de millions de dollars. Jules Alingete Key a pris fonction en juillet 2020 et juge satisfaisant son bilan un après : aujourd'hui, je peux vous garantir qu'il n'y a aucun mois de l'année 2021 où nous avons fait moins de 500 millions de dollars. Donc, il y a des mois où nous avons faisons 900 millions, 800 millions 700 millions et le minimum que nous avions fait, ce sont 500 millions. Alors qu'en 2020, on n’a jamais dépassé 400 millions soutient-il.

Nos méthodes ont conduit à des résultats palpables: (...) avant l'arrivée de l'actuel pouvoir, l'IGF effectuait des missions limitées au menu fretin. Actuellement, notre mission consiste à utiliser pleinement ses prérogatives. Il ne faut pas oublier le volet des recettes. Nous avons déniché des cas de minoration des recettes de l’Etat qui sont des actes réalisés en complicité entre les assujettis et les agents publics.

Cependant, des zones d'ombre planent encore sur la gestion des Finances publiques, en septembre une ONG, Congo Research Group avait critiqué le flou qui entoure la gestion des fonds destinés à lutter contre la pandémie de covid. Sur les 363 millions de dollars du Fonds monétaire international contre la pandémie, "le gouvernement n'a pu publier qu'une quarantaine de documents sur le site web du ministère de la Santé justifiant l'utilisation de seulement 6 millions de dollars.