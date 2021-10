Tunisie : activité touristique en demi-teinte en 2021

Soleil, mer et sable chaud, ces touristes se plaisent sur les plages tunisiennes. Même si leur nombre a diminué depuis le début de la pandémie mondiale de coronavirus, certains comme Elena Bakurova ont choisi le pays du jasmin pour son tourisme de masse à bas prix.

J'avais entendu dire que la situation (politique et sanitaire) ici était difficile. Mais je n'ai pas peur. Je ne suis là que pour une semaine et je suis sûr que tout va bien se passer.

La reprise de l'activité touristique avec la réouverture des frontières a été particulièrement bonne dans les villes balnéaires comme Hammet Mais elle a été ralentie par les restrictions imposées en août déplore Haykel Akrout qui dirige depuis 20 ans l'hôtel Bel Azur. Son hôtel de 1 000 lits a dû réduire de moitié sa capacité.

En 2021, la saison touristique, d'après les statistiques de l'Office tunisien du Tourisme, a connu une augmentation de 11 % du nombre de nuitées. Un chiffre au-dessus de ceux enregistrés en 2020 où il y a eu une régression de 80 %.

Ces derniers jours, à la faveur d'une forte baisse des contaminations et décès, la Tunisie a été sortie des listes rouges du Royaume-Uni et de la France, une décision estime les hôteliers qui permettra de remettre la machine en route et de permettre de "sauver la saison 2022.