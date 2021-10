Burundi : arrivée des premiers vaccins Johnson & Johnson fin octobre

Le Burundi, l'un des derniers pays au monde à ne pas avoir encore commencer à vacciner sa population contre la Covid-19, a annoncé jeudi qu'il devrait recevoir ses premiers vaccins dans les prochaines semaines.

"Nous avons, avec l'Union africaine, la Banque mondiale et l'Unicef, la promesse que les premiers vaccins arrivent ici entre le 25 octobre et les 15 premiers jours de novembre, si tout va bien", a déclaré à la presse le ministre de la Santé Thaddee Ndikumana. Seuls trois pays n'ont pas encore commencé de campagne de vaccination contre la Covid-19 : le Burundi, l'Erythrée et la Corée du Nord.

Selon le ministre burundais de la Santé, le programme de vaccination fait partie d'un nouveau plan de lutte anti-Covid de six mois, développé avec des partenaires dont l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). L'OMS a donné 2,4 millions de doses de vaccins au Burundi, où la vaccination se fera sur la base du volontariat, a indiqué le ministre.

Une source au sein de l'OMS a indiqué à l'AFP que le Burundi recevrait le vaccin unidosedéveloppé par le laboratoire pharmaceutique américain Johnson & Johnson. En juillet, le Burundi s'était déclaré prêt à recevoir des doses via le programme international Covax, mais s'était dégagé de toute responsabilité en cas d'effets secondaires.

Après des mois de déni de l'épidémie sous le président Pierre Nkurunziza, décédé subitement le 8 juin 2020 officiellement d'un arrêt cardiaque, son successeur Évariste Ndayishimiye, qui venait d'être élu, a opéré une volte-face complète qualifiant le coronavirus de "plus grand ennemi des Burundais".

Le Burundi ne fournit que très peu d'informations sur la propagation de la Covid-19. Le dernier bilan, publié le 13 juillet, faisait état de 5 723 cas pour huit décès.