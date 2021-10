Afrique du Sud : la COSATU exige une augmentation salariale

Des milliers de travailleurs en Afrique du Sud ont répondu jeudi 7 octobre à l'appel de la COSATU, le plus grand syndicat des travailleurs sud-africains, une journée de grève, à l'occasion de la journée mondiale du travail décent, au cours de laquelle les travailleurs ont organisé une marche symbolique pour faire entendre leurs revendications.

Nous mettons vraiment en avant la situation critique des travailleurs. L'action du COSATU se concentre sur les questions suivantes, camarades : la lutte contre la corruption, la lutte contre les pertes d'emploi et les retranchements, et l'arrêt des attaques contre nos revendications collective, et l'arrêt de ces coupes budgétaires, souligne Julia Kgobe, travailleuse et membre du syndicat.

Les travailleurs sud-africains se sont rendus au bureau du premier responsable de la province de Gauteng David Makhura, qui a reçu une liste des revendications du COSATU.

Nous sommes ici parce qu'il y a beaucoup il y a beaucoup de pertes d'emplois. Il y a aussi beaucoup de gens qui ne travaillent pas et la corruption. C'est pour toutes ces choses que nous nous battons. Nous voulons que notre gouvernement prenne les travailleurs au sérieux. En tant que travailleurs, nous ne voyons pas les avantages dont nous avons droit parce qu'il y a beaucoup de corruption, explique Makaleng Moshoge, travailleuse et membre d'un syndicat.

En attendant de voir leurs revendications être honorées, les travailleurs du COSATU, ont repris le chemin du travail, ce qui n'est pas le cas de ceux de l'industrie automobile entrés en grève illimitée en début de la semaine.