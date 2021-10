Niger : Aïr Info parle aux oreilles du Sahara

Dans le nord du Niger, les informations circulent au gré du réseau téléphonique quasi-inexistant en dehors des villes. Une grande partie d'actualité de la région passe sous les radars.

C'est ce constat qui, en 2002, a motivé Ibrahim Manzo Diallo, jeune professeur d'école affecté dans le désert, à lancé un mensuel à Agadez. Vingt ans plus tard, il a treize salariés permanents, et au journal, dont la périodicité de publication varie, s'est ajouté une radio, Sahara FM.

C’est un journal qui traite des sujets, surtout, des sujets qui intéressent beaucoup la population locale, c’est pourquoi on dit que c’est l’actualité du grand nord. Des informations que vous ne trouverez pas dans certains journaux, vous les trouverez dans Aïr Info explique le journaliste Oumarou Sani.

À l'époque, aucun média ne racontait "l'actualité du grand Nord". Aujourd'hui, Sahara FM, est l'une des principales stations d'Agadez et Aïr Info est la grande source d'informations sur le Sahara nigérien. Une popularité qui a toutefois des conséquences néfastes raconte son directeur général.

Personne ne me protège, je n’ai même pas de gardien. Donc je suis très exposé, je suis obligé des fois, quand il y a des sujets percutants, très forts, très dangereux, de les donner à des confrères.

Pour se protéger, selon Manzo Diallo, la bonne foi et le sérieux et la primauté sur plusieurs sujets brulants de la sous-région. Cependant, en 2007, Aïr Info a été fermé trois mois et son directeur emprisonné quatre mois après des accusations de liens avec la rébellion touareg. Salah Safo, surnommé Kofi Annan, qui opère en haoussa.

Je présente l'émission Barka Da Kwana, autrement dit "Good morning Agadez". C'est un réveil matinal que j'anime de huit heures à neuf heures. C'est une émission qui est très populaire auprès des gens. En fait, les auditeurs peuvent appeler et faire des dédicaces spéciales pour leurs parents et amis.

Le Covid-19 a suspendu beaucoup d'aides financières du groupe de presse qui tente de nourrir des rêves plus grand.