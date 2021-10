Togo : un an après, quel est le bilan de la Première Ministre ?

C’était le 02 octobre 2020. Victoire Tomegah Dogbe, la toute première femme cheffe du gouvernement de l’histoire du Togo prenait ses fonctions en faisant devant les députés togolais sa première déclaration de politique générale. Au menu, un plan d’action décliné en 3 axes. Social, économique et un autre réservé à la modernisation du pays et au renforcement de ses structures.

Alors un an plus tard, où en sommes-nous ?

On peut le reconnaître, sur le plan social, des actions se sont multipliées en an. Citons par exemple « School Assur », le programme de protection sociale des élèves et écoliers des établissements publics. Le programme “wezou” qui prend en charge les femmes enceintes dès les premières semaines de la grossesse à l’accouchement.

“Avec le programme national d'accompagnement de la femme enceinte et du nouveau-né, le gouvernement togolais prendra désormais en charge une partie des soins de toutes les femmes enceintes du Togo. La volonté du président Faure Gnassingbé de ne laisser personne de côté se concrétise”, avait expliqué Victoire Tomegah Dogbe, il y a un an.

Sur le plan économique, le gouvernement a réussi le lancement de cette plate-forme industrielle. Cette zone franche permettra selon l'exécutif togolais la transformation locale des richesses naturelles du Togo et leur exportation avec à la clé une promesse de 35 000 emplois directs et indirects. Alors bien sûr, ces efforts sont bons à prendre sauf que sur le plan macroéconomique, le pays a enregistré en 2021, une inflation de 6.2 % selon la banque centrale des États d’Afrique de l’Ouest. C’est d’ailleurs le taux le plus élevé des pays de l’UEMOA. Une situation qui réduit significativement le pouvoir d’achat des Togolais. Ce que déplore Emmanuel Sogazi, le président de la ligue des consommateurs du Togo.

“Dès la nomination de Madame Victoire Tomegah Dogbe, nous avons constaté qu'on a commencé à mettre en œuvre l'application de plusieurs augmentations sur les produits de première nécessité et les frais de service de l'administration publique tels que les frais de passage aux péages, nous l'avons dénoncé, mais rien n'a été amélioré en ce qui concerne ces frais. Il y a également la TVM (la taxe sur les véhicules à moteur) qui a connu une application effective. C'était un projet mis en veilleuse qui a été mis en application. Il y a également la taxe sur l'habitation qui commence à être perçue par le fisc.”

Le bilan de l’an 1 de Victoire Tomegah Dogbe est donc mitigé. Selon la Banque africaine de développement, le PIB réel du Togo pourrait s’établir à 4,3 % en 2021 à condition de rétablir les investissements dans les secteurs des transports, de l'énergie et le secteur manufacturier. Peut-être que l'échéance d’un éventuel remaniement ministériel incitera-t-il certains à accélérer les projets restés latents. Depuis l’avènement du régime Faure Gnassingbé, un Premier ministre reste en moyenne un peu plus de 2 ans à la primature.