ONU : le président malgache Andry Rajoelina plaide pour le climat

À la tribune de l’ONU, le président malgache plaide pour plus d’efforts en matière de lutte contre le changement climatique, alors qu’une partie de son pays est confrontée à la sécheresse et à la famine, résultat du dérèglement du climat.

"Madagascar se retrouve victime du changement climatique. Il y a des vagues récurrentes de sécheresse dans le sud du pays. Les sources d'eau s'assèchent et tous les moyens de subsistance deviennent presque impossibles. Mes compatriotes du sud portent le poids du changement climatique qu'ils n'ont pas participé à créer", a déclaré Andry Nirina Rajoelina.

Outre le changement climatique, la crise sanitaire a aussi eu des conséquences dévastatrices sur le continent. Pour le président ghanéen, Nana Akufo-Addo, l’impact a été sévère sur l’économie et l’emploi.

"Plus de 30 millions d'Africains sont tombés dans l'extrême pauvreté en 2020 et près de 40 millions pourraient le faire en 2021. L'impact social a été dévastateur. Plus de 103 millions d'emplois africains ont été perdus", a expliqué Nana Addo Dankwa Akufo-Addo.

Cette année, à cette 76e assemblée générale de l’ONU, ce sont le climat et la crise sanitaire sont au centre des discours et des préoccupations des chefs d’Etats.