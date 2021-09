Guinée : retour d'exil de militants du FNDC

En Guinée, quatre membres du FNDC, le Front national pour la défense de la Constitution ont eu du mal à se frayer un chemin samedi à Conakry.

Rentrés d'exil, ils ont été accueillis par des centaines de personnes à l'aéroport de Conakry-Gbéssia. Parmi ses militants contre le troisième mandat de l'ex-président guinéen figuraient Alpha Midiaou Bah dit Djani Alfa, Ibrahima Diallo ou encore Sekou Koundouno. Le FNDC compte jouer une part importante dans cette transition politique.

_Je remercie les nouvelles autorités qui ont pris cette décision justement de nous permettre de rentrer et de libérer les camarades de lutte qui étaient en prison. _

Ce même samedi, toujours à Conakry, le Comité national du rassemblement et du développement tenait sa toute première conférence de presse, une occasion choisie pour répondre aux propositions de la CEDEAO, qui exige des élections générales dans six mois et la libération du président Alpha Condé.

La délégation a pu rencontrer l'ancien président et a remercié le président Doumbouya pour cette facilité qui leur a été accordée. Il est aussi clair pour toutes les parties que l'ancien président demeurera en Guinée et au lieu du choix du CNRD.

Pour le deuxième point, qui est le retour de l'ordre constitutionnel et l'organisation d'élections dans un délai de six mois, il a été rappelé par le président de la République à ses hôtes qu'il était important que la CEDEAO écoute les aspirations légitimes du peuple de Guinée. Il a insisté de faire attention à ne pas commettre les mêmes erreurs du passé.

Le CNRD a par ailleurs annoncé que la concertation nationale continuerait la semaine prochaine, notamment lundi avec des rencontres avec les acteurs culturels, les associations de presse et celles du secteur informel.