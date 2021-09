Burundi : dépistage contre la Covid-19 en milieu scolaire

Au Burundi, le gouvernement a lancé une campagne de dépistage contre la Covid-19. Jusqu’au mardi 14 septembre, tous les élèves d’écoles à internats doivent se soumettre à un test PCR pour limiter la propagation du coronavirus.

Vendredi dernier, de longues files se formaient au petit matin dans le centre de dépistage du quartier de Socartie, dans une commune au nord de la capitale Bujumbura. Vers 10 h, plus de 400 élèves avaient déjà été dépistés. Et ce à la grande satisfaction du ministre de la Santé publique et de la lutte contre le Sida."Les élèves ont répondu massivement. Nous allons travailler pour pouvoir permettre à ces élèves d’accéder au dépistage facilement et nous avons interpelé les responsables des sites de privilégier les élèves", a déclaré Thaddee Ndikumana.

Certains élèves étaient accompagnés de leurs parents lors de cet exercice de dépistage. Pour Désiré, un père de quatre enfants, cette campagne est nécessaire pour éviter une propagation en milieu scolaire. "__En tant que parents, nous avons bien accueilli la mesure de dépister nos enfants. A ceux qui ne l’ont pas encore compris, nous leur demandons se présenter massivement."

Les élèves sont quant à eux conscients de la dangerosité de la Covid-19. Certains craignent même que leur scolarité ne soit perturbée si testés positifs. "Ça va beaucoup m’affecter. Car, c’es t le moment de se préparer au Concours national", avance Landrie Nijembazi. Le personnel enseignant et encadrant est également concerné par cette campagne de dépistage massif.