Mondial 2022 : les Marocains ont pu quitter la Guinée

Après le coup d'Etat en Guinée, la Fifa a officialisé le report du match de qualification pour la Coupe du monde entre le Syli National et le Maroc, qui devait avoir lieu ce lundi.

Les "Lions de l'Atlas" qui préparaient le match à Conakry ont vécu une journée d'angoisse comme l'a confié le sélectionneur du Maroc, Vahid Halilhodzic à son arrivée à l'aéroport :

"Ce matin au réveil, on a entendu pas mal de coups de feu près de notre hôtel et, dans la journée, j'ai même assisté à plusieurs fusillades. Bien sûr, les joueurs étaient un peu inquiets. Ils redoutaient de ce qui allait se passer. On a appris ensuite que le match était logiquement reporté. On a quand même pu rentrer ce soir au Maroc et un grand merci à sa Majesté qui s'est impliquée personnellement pour nous aider à sortir du pays."

La délégation marocaine a pu regagner Rabat dimanche soir alors que la rencontre a été reportée par la Fifa à une date ultérieure : _"La situation politique et sécuritaire actuelle en Guinée est assez volatile et est étroitement surveillée par la FIFA et la CAF " , a indiqué la Fédération internationale dans un communiqué. " Pour assurer la sûreté et la sécurité de tous les joueurs et protéger tous les officiels du match, la FIFA et la CAF ont décidé de reporter le match de qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA 2022 Guinée-Maroc, qui devait se dérouler à Conakry, en Guinée, le lundi 6 septembre. Les informations sur la reprogrammation du match seront transmises à une date ultérieure."_

Plusieurs joueurs guinéens évoluant en Europe sont en revanche toujours dans l'attente de l'évolution de la situation et dans l'incapacité pour le moment de rejoindre leurs clubs.