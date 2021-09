Guinée : scènes de liesse à Conakry après le coup d'Etat

Des cris de joie, des applaudissements et des concerts de klaxons ont salué dimanche l'annonce du coup d'Etat et l'arrestation du président Alpha Condé par des officiers des forces spéciales guinéennes.

Les scènes de fête se sont multipliées dimanche dans les rue de Conakry où de nombreux habitants sont descendus dans la rue pour apporter publiquement leur soutien au putschistes.

"On est là pour manifester notre joie, parce qu'on a beaucoup souffert avec le temps. Avec le temps, Dieu nous a montré quelqu'un qui est plus puissant que lui (Alpha Condé). Avant tout c'est la patience, on a patienté", assure un homme face à la caméra.

Une habitante de Conakry lui emboîte le pas avec un immense sourire sur le visage : "Je suis très très contente, nous sommes sortis pour la joie, donc nous sommes très contents, par rapport à ce qu'on a entendu, ce qu'on a vu."

La CEDEAO condamne le coup d'Etat

Ces scènes de liesse sont loin de réjouir en revanche les dirigeants de la CEDAO qui ont condamné le coup d'Etat et même menacé le pays de sanctions si Alpha Condé n'était pas libéré rapidement. Les frontières de la Guinée sont pour le moment toujours fermées et la Constitution du pays a été officiellement invalidée lors d'une allocution télévisée du colonel Mamadi Doumbouya.