Algérie-Maroc : le monde arabe appel au "dialogue" et à la "retenue"

Au moment où l'Algérie et le Maroc traversent une crise diplomatique, l'Organisation de la coopération islamique, la Ligue arabe, l'Arabie Saoudite et la Libye ont appelé les deux pays voisins au "dialogue" et à la "retenue" mercredi.

Relations à peine rompues, la situation en Algérie et au Maroc alimente déjà de vives discussions dans le monde arabe. Basée à Jeddah, l'OCI a appelé les deux pays au "dialogue pour résoudre les divergences éventuelles", selon un communiqué.

Toujours dans l’optique de minimiser au mieux l’impact de cette rupture diplomatique, le secrétaire général de la Ligue arabe Ahmed Aboul Gheit a, de son côté, exhorté mardi soir Alger et Rabat "à faire preuve de retenue et éviter une nouvelle escalade".

L’Arabie Saoudite qui n’avait encore rien dit depuis la nouvelle annoncée par le gouvernement algérien mardi, a finalement brisé son silence. La puissance régionale saoudienne via son ministère des Affaires étrangères a précisé dans un bref communiqué "Le royaume (...) appelle les deux pays à prioriser le dialogue et la diplomatie pour ouvrir un nouveau chapitre dans les relations (...) afin de garantir la sécurité et la stabilité."

Mercredi soir, la Libye a suivi la cadence en déplorant la crise, appelant Alger et Rabat "à la retenue" et "à éviter l'escalade". Dans un communiqué publié sur Facebook, Tripoli a invité les deux pays à "s'accrocher aux principes et aux objectifs communs qui ont mené à la création de l'Union du Maghreb arabe".

De plus, la Libye a appelé les pays membre de l’Union du Maghreb lancée en 1989, regroupant l’Algérie, la Libye, la Mauritanie, le Maroc et la Tunisie, à se réunir en marge d'une rencontre des ministres des Affaires étrangères des Etats membres de la Ligue arabe, prévue entre le 7 et 9 septembre.