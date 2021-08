Haïti : l'aide humanitaire est difficile à acheminer en raison des répliques

Plus d'une semaine après la catastrophe naturelle qui a endeuillé Haïti, l'aide humanitaire arrive au compte-gouttes.

Aux Cayes, dans le sud de l'Île, des centaines de personnes regroupées sur ce terrain de football, attendent d'avoir des vivres, sauf que lorsque ces aides arrivent, leur insuffisance alimente des tensions sur le camp de Gabion. De plus, l'aide est difficile à acheminer dans les villes aux alentours des Cayes, car l'accès est impraticable.

La situation est comme vous pouvez le voir, il pleut, en plus du soleil qui nous tape dessus. Il n'y a pas une personne ici qui vit bien, nous voulons tous rentrer chez nous, explique une Haïtienne.

Près de 600 000 personnes ont été directement affectées par le tremblement de terre de magnitude 7,2 et ont besoin d'une assistance humanitaire d'urgence. Le bilan du séisme qui a ravagé Haïti le 14 août s'est alourdi avec l'annonce par les autorités dimanche du décès d'au moins 2.207 personnes dans le sud-ouest du pays des Caraïbes.

Apporter de l'eau et de la nourriture aux sinistrés est un défi logistique face aux attaques des convois routiers par des individus non-identifiés. "On a un problème de sécurité qui devient de plus en plus criant", a affirmé Jerry Chandler, directeur de la protection civile haïtienne. Depuis le début du mois de juin, toute circulation sécurisée était impossible sur les deux kilomètres de la route nationale qui traverse la zone de Martissant, quartier pauvre de Port-au-Prince, la capitale haïtienne, et terrain d’affrontements entre gangs.

Les destructions et dégâts étant particulièrement conséquents dans les zones rurales enclavées, les autorités haïtiennes privilégient désormais l'acheminement de l'aide humanitaire par voie aérienne, via un hélicoptère des Nations unies et les huit appareils mis à disposition par l'armée américaine.