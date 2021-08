Hausse des cas de Covid-19, le Kenya prolonge le couvre-feu

Le Kenya prolonge les restrictions en vigueur, notamment son couvre-feu national, pour endiguer une hausse exponentielle des cas de Covid-19.

Le pays d'Afrique de l'Est fait face à une montée en flèche des contaminations en raison de rassemblements de masse immodérés et de l'abandon croissant des mesures barrières. Le taux de positivité aux tests de dépistage du Covid-19 a dépassé, au cours de la semaine écoulée, les 20% dans plus d'un tiers des 47 comtés du pays.

Le président Uhuru Kenyatta a estimé nécessaire des mesures strictes pour empêcher que le système public de santé, déjà sous tension, soit totalement débordé. L'actuel couvre-feu imposé au niveau national entre 22H et 04H est prolongé de 60 jours. Tous les rassemblements publics, notamment politiques, restent suspendus, tandis que l'assistance aux mariages et funérailles est toujours limitées à 100 personnes.

Le Kenya a instauré un couvre-feu depuis le début de la pandémie, en mars 2020, mais son respect s'est relâché ces dernières semaines.

A moins d'un an des élections générales, des hommes politiques ont organisé des rassemblements attirant des milliers de personnes, malgré l'interdiction de tels événements.

Depuis le début de l'épidémie, le Kenya a enregistré plus de 224 000 contaminations et 4 378 décès, selon les statistiques officielles.