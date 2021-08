Algérie : des incendies font des centaines de sans-abri

Depuis lundi, des Algériens tentent d’éteindre les départs de feux qui embrasent la Kabylie dans le nord de leur pays. Des incendies qui ont déjà fait 65 morts selon le bilan communiqué par la télévision nationale.

Le gouvernement algérien qui dit avoir réagi dans les délais implore désormais aussi la miséricorde divine alors que mercredi, 18 incendies étaient encore actifs selon le directeur des forêts de Tizou-Ouzou.

" L'État, comme vous pouvez le constater, déploie tous ses efforts, et nous avons utilisé toutes les possibilités et les équipements publics pour accueillir les citoyens qui ont été touchés par cette catastrophe. Nous avons donné des instructions strictes au gouverneur de la wilaya (région) pour qu'il ordonne à tous les logements universitaires, actuellement disponibles et à tous les hôtels, même privés, d'accueillir tous les citoyens qui ont été touchés par ces incendies et de leur fournir tous les moyens nécessaires pour un logement décent de la meilleure façon jusqu'à ce que cette catastrophe passe, si Dieu le veut.", a déclaré Aïmene Benabderrahmane, Premier ministre algérien.

Les incendies ne se limitent plus à la Kabylie. Le sud du pays est aussi touché. Une catastrophe qui n’a pas épargné maisons et vergers dans ses régions. Au moins 600 familles sont sans-abri alors que 1000 personnes ont été blessées selon le Croissant-Rouge.

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a déclaré un deuil de trois jours cette semaine pour honorer les vies perdues.