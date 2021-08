Affaire Tambwe en RDC : "on ne fait la paix qu'avec ses ennemis" autorités

Tommy Tambwe, ex-membre du RCD-Goma et au M-23 notamment, ex-mouvements rebelles soutenus par le Rwanda dans l'est de RDC, a été nommé en fin de semaine dernière coordinateur du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. (PDDRC-S).

La nomination de Tommy Tambwe fait couler beaucoup d'encre en République démocratique du Congo. En effet de combattant de ce dernier porte énormément atteinte à l'image de la justice s'est inquiété dans un communiqué le prix Nobel de la paix Denis Mukwege.

Cette situation favorise l'émergence d'un système légitimant la violence et la commission de crimes comme mode d'accès au pouvoir. Lo__rs de précédentes opérations sous-financées et bâclées de désarmement de miliciens, des criminels ont été gratifiés au lieu d'être traduits en justice.

Tommy Tambwe aura à charge le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. Interrogé, Kinshasa estime que cet homme ne figure sur aucune liste noire de l'ONU ou d'un tribunal international et que son profil répond aux critères nécessaires pour œuvrer au désarmement des milices qui sévissent dans l'est de la RDC.

Il connaît très bien le terrain, parle les langues de la région, a lui-même profité d'un programme de démobilisation. Qui mieux que lui pourrait faire ce travail? on ne fait la paix qu'avec ses anciens ennemis.