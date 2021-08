L'Afrique du Sud immunise ses sans-abris contre le virus.

L’Afrique du Sud vaccine ses sans-abris contre le coronavirus. Cette communauté d’environ 200 000 personnes est durement touchée par le virus.

"Pour les sans-abri, les temps ont été très durs. Surtout en hiver, ils sont très sensibles aux grippes et aux rhumes. Et s'ils ont déjà des comorbidités, la tuberculose par exemple ou le diabète, beaucoup sont séropositifs, ce sont des problèmes de santé graves, qui peuvent être encore aggravés par quelque chose comme le COVID", a déclaré le révérend Annie Kirke, directrice de The Hope Exchange, une organisation non gouvernementale qui fournit des services à cette couche.

Robert Magadui, 31 ans, est l'un des 14 000 premiers sans-abri du Cap à être vaccinés.

"Je n'ai pas d'endroit où rester. Je dois lutter pour manger. La pandémie a donc rendu les choses très difficiles pour moi, en ce qui concerne le fait d'être sans abri. Je vis dans la rue, j'ai faim et j'avais besoin d'aide et ici, on m'a donné le vaccin", a-t-il déclaré.

Le gouvernement du Cap-Occidental affirme qu'il donnera la priorité à l'utilisation des vaccins à dose unique de Johnson and Johnson lors de cette campagne de vaccination.

" Pour les sans-abri, nous utilisons J et J parce que c'est une dose unique. Parce qu'avec le Pfizer, cela signifie que vous devez revenir dans 42 jours. Nous devons donc fournir J et J. Et je suis heureux de voir que nous allons pousser davantage à l'utiliser, ainsi que dans d'autres refuges pour sans-abri, car nous ne voulons pas déranger les gens pour qu'ils reviennent, car ils oublieront de toute façon leurs dates de retour", a déclaré Nomafrench Mbombo, ministre de la Santé du Cap-Occidental.

Les sans-abri d'Afrique du Sud qui souhaitent se faire vacciner pourront s'inscrire, qu'ils disposent ou non de documents d'identité officiels, et seront ensuite enregistrés dans le système électronique de données sur les vaccins d'Afrique du Sud.