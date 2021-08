En Colombie, les migrants sont un "cadeau du ciel" pour l'économie locale

Dans la ville portuaire de Necocli, en Colombie, les habitants se réjouissent de l'arrivée des migrants. La ville, point de transit pour rejoindre les Etats-Unis via le Panama par la mer, s'est remplie de milliers de migrants. Bloqués ici en attendant que les bateaux puissent traverser, ils donnent un regain à l'économie locale, qui battait de l'aile depuis le début de la pandémie.

"L'arrivée des migrants à Necocli a été comme un cadeau du Ciel", explique Juan Pablo Guevara, qui loue des chambres aux migrants. "Parce que Necocli est une très petite ville et donc c'est une ville avec peu d'emplois, la plupart des gens ici vivent de la récupération, il n'y a presque pas de travail."

"C'était très difficile parce qu'il n'y avait pas de travail à cause du coronavirus, alors tous les commerces ont fermé, il fallait faire des efforts pour survivre, pour trouver un moyen", détaille Ana Luz Avila, vendeuse ambulante dans la ville portuaire. "Mais maintenant on essaie de s'en sortir, avec les migrants, on a du travail."

Certains d'entre eux logent dans les hôtels ou louent des chambres. Mais un grand nombre de migrants arrivent chaque jour dans la petite ville, à tel point que l'une des compagnie maritime locale effectuant la traversée n'arrive plus à suivre le rythme.

Pour Juan Pablo Guevara, la coexistence avec les migrants est bonne. "Ils nous parlent, ils se promènent, ils ne ressemblent pas à des migrants, ils ressemblent plus à des touristes."

En janvier, des centaines de migrants avaient été piégés à Necocli à cause de la fermeture des frontières engendrée par la pandémie. Actuellement, ils seraient près de 10 000 migrants à vivre dans la ville portuaire, dans l'attente de pouvoir effectuer la traversée.

Le médiateur colombien Carlos Camargo a demandé jeudi aux autorités du pays de mettre en œuvre un "plan de choc humanitaire" pour aider les milliers de migrants bloqués à la frontière avec le Panama. La Colombie est le deuxième pays accueillant le plus de réfugiés a indiqué l'Organisation des Nations Unies.