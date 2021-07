Tunisie : Ahmed Hafnaoui, champion olympique de natation de retour au pays

Le nouveau champion olympique tunisien Ahmed Hafnaoui est de retour au pays.

Samedi, le nageur de 18 ans, qui vient de remporter la médaille d’or sur le 400m nage libre masculin aux jeux olympiques de Tokyo 2020, a atterri à Tunis.

Accueilli par des membres de sa famille et un comité d’officiels, je jeune tunisien a pu se rendre compte de l’effet de sa victoire sur ses compatriotes.

Dimanche 25 juillet, jour de la fête de la République en Tunisie, tous retenaient leur souffle devant leur écran. 3 minutes 43.36 secondes plus tard, Ahmed Hafnaoui devançait l'Australien Jack McLoughlin 16 sec et remportait la course.

Il est le deuxième Tunisien à avoir accroché une finale olympique après Oussama Mellouli, médaillé d'or en 2008 sur 1.500 m.