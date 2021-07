JO Tokyo : un officiel allemand suspendu pour des propos racistes

Polémique en Allemagne après les propos douteux du directeur sportif du cyclisme, Patrick Moster, pour pousser le coureur Nikias Arndt à rattraper Azzedine Lagab et Amanuel Ghebreigzabhier, deux concurrents d'Algérie et d'Érythrée.

_"Hol die Kameltreiber (chope les chameliers en français)¨!", a crié Patrick Moster, suscitant l'indignation de téléspectateurs allemands et internationaux de l'épreuve masculine de contre-la-montre sur route, qui n'en croyaient pas leurs oreilles. Nikias Arndt, qui était sur le vélo à ce moment-là, a pris ses distances de ces commentaire.

"Je suis horrifié et je veux dire clairement que je n'ai rien à voir avec ces remarques, les mots utilisés étaient inacceptables", a déclaré Nikias Arndt sur Twitter. Après la course de mercredi, Patrick Moster s'est dit "vraiment désolé" pour sa remarque. Malgré ses excuses, il ne pourra plus participer aux JO de Tokyo.

"Nous avons une fois de plus pesé tous les arguments concernant la bonne décision à prendre et nous sommes finalement arrivés à la conclusion qu'il ne continuera pas à exercer la tâche de chef d'équipe partielle pour la section cycliste", a déclaré à la presse le président du comité olympique allemand, Alfons Hormann.

"Nous sommes convaincus que ses excuses officielles pour le commentaire raciste sont sincères. Cependant, Patrick Moster a dépassé les bornes et violé les valeurs olympiques. Le fair-play, le respect et la tolérance ne sont pas négociables pour l'équipe 'D'", a ajouté Alfons Hormann. Team Africa Rising, une organisation panafricaine visant à développer le cyclisme sur le continent, a demandé sa démission immédiate.